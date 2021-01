Menor é agredida e sofre ameaças de companheiro, em Serra Talhada

A cidade de Serra Talhada também registrou caso de violência doméstica nesta sexta-feira (08). O caso aconteceu na Rua Geraldo Severino de Andrade, no Tancredo Neves, por volta das 09h20.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM foram acionados pela central de operações para verificar uma possível violência doméstica no endereço mencionado.

Chegando ao local, a vítima, que é menor de idade, informou ter sido agredida pelo seu companheiro.

Além disso, ele teria ainda a ameaçado e que tudo teria sido presenciado pela sua genitora, que confirmou o fato. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a DPC local para serem adotadas as providências cabíveis.

Do NAYNNETO