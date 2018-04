Menor é agredido após ser convidado para consumir drogas no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Um menor de idade não revelada, foi agredido após ser convidado para consumir drogas no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a genitora da vítima informou que seu filho havia sido agredido em um matagal próximo a sua residência, no local o menor relatou que “Boião e Tande” o chamaram para fazer uso de maconha, sendo aceito pelo mesmo e que ao adentrar na mata, próximo a Quadra 60, no Lote 11 no Vila Bela, os imputados começaram a agredi-lo com chutes e murros, tal agressão foi interrompida por populares.

Os imputados evadiram-se do local, deixando uma bicicleta. Diante dos fatos, a vítima juntamente com sua genitora, foi conduzido ate a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.