Menor é apreendido com maconha em Serra Talhada

Na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 13h05, um jovem menor de idade foi detido com maconha no Bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, Capital do Xaxado.

De acordo com informações, Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento no endereço citado visualizaram um jovem jogando um objeto no chão em atitude suspeita.

Ao realizarem abordagem pessoal ao suspeito, nada de ilícito foi encontrado nas suas roupas. No entanto, ao realizarem varredura no local, encontraram um invólucro plástico contendo uma porção de substância análoga a maconha com aproximadamente 04 (quatro) gramas.

O jovem informou que é natural da cidade de Salgueiro, no Sertão Pernambucano, e que havia sido abandonado por seus pais. O policiamento acionou o Conselho Tutelar para cuidar do caso.

Diante os fatos, o jovem foi encaminhado, juntamente ao entorpecente apreendido, à Delegacia de Polícia Civil local para serem adotas as medidas cabíveis. Do Nayn Neto