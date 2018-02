Menor é apreendido com ‘poronga’ de maconha no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Na manhã dessa sexta-feira (09), por volta das 10h30, Policiais Militares do 14º BPM apreenderam um menor portando uma ‘poronga’ de maconha. O fato aconteceu no bairro Vila Bela, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, o efetivo da GT Vila Bela estava realizando ronda, quando abordaram três pessoas em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, o menor D.R.R. estava de posse do entorpecente. O efetivo seguiu até a residência do mesmo, manteve contato com seus familiares, que seguiram junto com a guarnição policial até a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para adoção da medidas legais cabíveis.

Via Nayn Neto