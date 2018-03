Menor é detido com cigarro de maconha na Praça Manoel Pereira Lins em Serra Talhada

Um adolescente de idade não revelada foi detido com um cigarro de maconha na noite da última segunda-feira (05), na Praça Manoel Pereira Lins, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM ao realizarem rondas e abordagens avistaram o menor de idade sentado na parede dentro da praça, ao realizar a revista no mesmo foi encontrado no seu bolso em uma caixinha de fósforo um cigarro de maconha que estava sendo consumido pelo menor.

Diante do fato o menor foi apresentado na DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.