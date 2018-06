Menor é detido com faca peixeira no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um menor foi detido com uma faca peixeira, na noite dessa quinta-feira (07), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a PM, após denuncia de populares, a Equipe da ROCAM foi acionada para verificar se um individuo estaria portando uma faca tipo peixeira na cintura. Chegando na Rua 04, foi constatada a veracidade do fato, momento em que o mesmo ao avistar o policiamento tentou desfazer-se da arma branca jogando-a no chão.

Diante o fato, o menor foi conduzido a DPC local, onde foi confeccionado um BOC em seu desfavor.