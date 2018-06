Menores são detidos usando drogas em Serra Talhada

Dois adolescentes de 16 anos, foram apreendidos na noite dessa sexta-feira (08) usando drogas em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, policiais realizaram abordagens aos dois adolescentes, que estavam sentados na calçada de um estabelecimento comercial, tendo sido encontrada uma pequena quantidade de maconha com o menor infrator 01. O mesmo informou que estava usando o entorpecente com o menor infrator 02 e que a adquiriram no bairro Vila Bela.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à DPC local juntamente com o material apreendido.