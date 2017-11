Mergulhadores encontram igreja submersa há 29 anos no ‘Velho Chico’, Sertão de PE

Há 29 anos a velha cidade de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, foi inundada para a construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. Após a inundação, nada do antigo local ficou visível para os moradores, mas encontrar a Igreja Matriz de São Francisco de Assis era sonho para o mergulhador e servidor público Samyr Oliveira, de 34 anos.

O sonho se tornou realidade no fim de outubro deste ano, quando ele localizou as ruínas do templo junto ao também mergulhador e estudante Fagner Barros, de 30 anos. “Quando descemos, a 19 metros de profundidade, encontramos a igreja. Ela estava a 50 metros de onde ancoramos o barco”, disse Samyr. “Não tem como explicar a sensação. Foi um dever cumprido. As pessoas não acreditavam [que iríamos encontrar]. Todos ficaram comentando no município”, detalhou. Essa não foi a primeira vez que o servidor havia tentado encontrar a igreja matriz por entre as águas do Rio São Francisco, o “Velho Chico”. “Tempos atrás eu mergulhei, mas não tive êxito [de encontrar a igreja]. Passei quase o dia todo”, contou o mergulhador.

Muitas pessoas chegaram a dizer a Samyr que pelo tempo que a igreja havia sido inundada, o prédio não estaria mais de pé. “Eu coloquei na cabeça que ia achar a igreja. Até sonhar, eu sonhei. Alguma coisa me dizia que ela ainda estava lá”, lembrou.

Planejamento para encontrar a igreja

Samyr entrou em contato com Fagner e pegou o mapa da velha Petrolândia, datado de 1987, para identificar o local mais provável onde a igreja estaria. A partir daí, a dupla fez um projeto. O templo foi encontrado a 19 metros de profundidade.

“Eu vi logo uma parede bem alta e as janelas bem grandes. Foi a maior alegria do mundo. Fizemos uma grande comemoração”, ressaltou Samyr. Igreja Matriz antes da inundação da velha cidade de Petrolândia (Foto: Samyr Oliveira/Arquivo pessoal)

Cenário de ensaio fotográfico

Em 2016 a Igreja do Sagrado Coração, em Petrolândia, foi escolhida como cenário do ensaio pré-casamento de Nayara Sobral e Gustavo José de Melo. O prédio também ficou submerso quando a “velha Petrolândia” foi inundada. Em 2014 a igreja voltou a aparecer no Rio São Francisco.

“Queríamos um lugar diferente e Priscila [a fotógrafa] nos mostrou a imagem da igreja. Quando vimos, ficamos encantados e topamos ir. Amamos o resultado, as fotos ficaram lindas! Valeu muito a pena ao ver o resultado final. Apesar da correria, de ser um lugar novo, acabou dando tudo certo e adoramos todo ensaio”, disse Nayara.

Do G1