Mergulhadores encontram prédio da antiga Usina Hidrelétrica de Itaparica, submersa há 31 anos no rio São Francisco

Três mergulhadores encontraram o prédio da antiga Usina Hidrelétrica de Itaparica, que está submersa há 31 anos no rio São Francisco, em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco. A usina, assim como toda a “Velha Petrolândia”, foi inundada em 1988 para a construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga.

Os responsáveis por encontrar o prédio da antiga usina foram Samyr Oliveira e Fagner Barros, os mesmos mergulhadores que localizaram as ruínas da Igreja Matriz de São Francisco de Assis, que também está submersa. Desta vez eles contaram com a companhia do mergulhador Éder Campos.

Por telefone, Samyr contou ao G1 que encontrar a Usina de Itaparica nas águas do Velho Chico causou nele e nos amigos uma “explosão de alegria”. “Ficamos muito felizes, comemoramos embaixo da água. A sensação é de dever cumprido. Com essa descoberta, temos mais um ponto de mergulho para os turistas conhecerem [a velha] Petrolândia”, disse.

O prédio que foi encontrado está a cerca de 30 metros de profundidade. Para descer até lá, Samyr precisou fazer um curso no Recife. Com a capacitação, ele agora pode descer até 40 metros. “Minha primeira meta depois do curso era justamente encontrar a usina”, destacou.

Para encontrar as ruínas de Itaparica, Samyr, Fagner e Éder se planejaram com antecedência. Eles pegaram informações com os moradores mais antigos de Petrolândia para saberem onde a usina estava localizada antes da inundação.

Após a descoberta, Samyr revelou ao G1 que já tem um novo objetivo: “A próxima meta da gente é encontrar o cais da antiga cidade”.