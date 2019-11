Mergulhadores recolhem 125 kg de resíduos com óleo em Pernambuco

Fragmentos de petróleo cru continuam sendo recolhidos no litoral pernambucano. Nessa terça-feira (12), uma equipe de mergulhadores da operação “Amazônia azul, mar limpo é vida” retirou 100 kg de resíduos com óleo e areia que estavam sedimentados no leito do rio Persinunga, em São João da Coroa Grande, na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Com isso, só esta semana foram recolhidos 125 kg no Estado. O material foi encaminhado para a Defesa Civil, que fará o descarte.

Na segunda-feira (11), os fuzileiros navais já tinham encontrado 25 kg no estuário do Persinunga. Entre os mais de 700 agentes da Marinha que chegaram ao Estado no último domingo, o efetivo de 50 mergulhadores se concentrou em São João de Coroa Grande, onde foi constatada a maior quantidade de óleo, mas também foram feitos mergulhos na ilha de Itapessoca, no município de Goiana. “Os estuários têm sido o foco da nossa ação porque, ao encontrar a água doce do rio, o óleo tem se assentado no solo”, explica o capitão de fragata Luiz Felipe de Almeida Rodrigues.

Ao todo, 725 fuzileiros navais, incluindo oficiais e praças, desembarcaram no fim de semana no Porto de Suape, onde foi instalada a base da operação. O objetivo é reforçar os trabalhos de limpeza da costa nordestina. Segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), até a última segunda-feira, 494 localidades de 10 estados, sendo os nove do Nordeste mais o Espírito Santo, foram afetadas pelo derramamento.

Da Folha de PE