Mergulho, um show de Música, Poesia e Cinema

Psicodelia, blues, música brasileira, rock´n´roll, poesia e aquele flerte com o cinema. É a programação para os dias 13, 14 e 15 de março no sertão do Pajeú. A turnê inicia no dia 13 de março com a exibição do longa-metragem “O Gigantesco Imã”, longa dirigido por Petrônio Lorena e Tiago Scorza, no auditório da UAST/UFRPE às 19h no sob intermediação do professor José Antônio Feitosa Apolinário. O filme é um documentário de 73 minutos, que versa sobre a vida e obra de Evangelista Ignácio, serra-talhadense inventor da Asa delta, de câmeras de filmar e projetores, armas em formatos inusitados. Evangelista faleceu recentemente, mas o filme está contando sua história desde 2014. O Gigantesco Imã foi exibido no Festival de Cinema de Bogotá, na Colômbia, considerado melhor filme no Festival Audiovisual do Mercosul 2015, melhor trilha sonora no CINE PE 2015, vencedor do Festival de Cinema de Triunfo em 2015, nas categorias ‘melhor filme” e “melhor trilha sonora”.

Nos dias 14 e 15 de março Triunfo e Serra Talhada recebem, respectivamente, o espetáculo Mergulho. São canções autorais dos 02 discos de Petrônio e as Criaturas, clássicos da MPB de Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Arnaud Rodrigues e do cancioneiro do cangaço, poemas de vates do pajeú e temas instrumentais de cinema. Antes haverá a exibição do longa-metragem “O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras”.

O documentário, dirigido por Petrônio Lorena, foi exibido na 40.a Mostra internacional de SP, classificado para a finalíssima na competição internacional, lançado comercialmente em dez capitais brasileiras em 2018, em 17 municípios do interior pernambucano e convidado para diversas universidades: USP, UNIFESP, UNICAMP, UFPE, UFMT, além da Academia Pernambucana de Letras. O filme trata de pessoas-poemas e da poesia da fronteira do Pajeú pernambucano com o cariri paraibano a partir do mote da ex-meretriz e famosa poetisa Severina Branca.

Mergulho é um espetáculo de poesia, música e cinema que passa pela viagem artística que origina a obra de Petrônio Lorena. Nascido em Serra Talhada, Petrônio dedicou-se ao cinema e a música, tendo sido premiado nacionalmente com 5 curtas metragens (Alpercata de Rabicho, Calma Monga Calma, Faço de mim o que quero, Santa Helena), passando por festivais de cinema nacionais e por onze cidades europeias com o curta-metragem O Som da Luz do Trovão, sobre as invenções do serra-talhadense Evangelista Ignácio. Posteriormente, concluiu os longas “O Gigantesco Imã” e “O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras”. Na música passou pelas bandas Usfídumaégua(PE), Cotovelo de Aquiles (RJ) e desde 2012 iniciou o coletivo Petrônio e as Criaturas. Lançou os álbuns Ossos da Alma(2013) e Troglodita(2019) e fez direção musical dos longas-metragens que dirigiu. Participam do show Guga S. Rocha(bandolim, viola de dez) e Rama Om (violino, gaita e viola de 12). Alguns convidados especiais vão abrilhantar o show: Aurélio Melo, baixista da banda Lampiônicos e Cristiano Leite, baterista da banda VIZU. Haverá um espaço no meio do show dedicado a apresentação de alguns poetas locais. O evento tem o apoio do CDL, do SINDICOM e do Grupo Petrópolis – Cerveja Itaipava.

SERVIÇO

Longa Metragem O GIGANTESCO IMÃ

Auditório da UAST/UFRPE, 19h, 13 de março.

Av. Gregório Ferraz Nogueira, s/n – Serra Talhada

Com debate após a sessão intermediado pelo professor de filosofia José Antônio Feitosa Apolinário

O evento aceita doação de gêneros alimentícios para distribuição a famílias cadastradas do bairro “Mutirão”

Atração: MERGULHO

Exibição do longa documentário

O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras

e show de Petrônio e as Criaturas

Ingresso: 10 reais individual (20 reais incluindo o Dvd)

Data: 14 de março

Local: Cordel Triunfante – rua Padre Ibiapina 189 – centro de Triunfo

Horário: 19h

Contatos: João Diniz (87) 99956.9501

Atração: MERGULHO

Exibição do longa documentário

O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras

e show de Petrônio e as Criaturas15 de março

Ingresso: 5 reais individual, 20 reais a mesa, 35,00 (mesa e dvd)

Data: 15 de março

Horário: 18h

Local: ARENA PUB – Pracinha Lampião – Serra Talhada

Contatos: Tatiana Macário 81 – 99922.3645

