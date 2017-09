Mês de agosto de 2017 em Pernambuco é o mais violento dos últimos sete anos

Em Pernambuco, agosto de 2017 teve o maior número de homicídios, na comparação com o mesmo mês, nos últimos sete anos. Segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), divulgados nesta sexta (15), foram registrados 413 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), em todo o estado, ou 13,3 por dia. São 51 a mais do que os 362 assassinatos notificados no mesmo período de 2016. Com a estatística atualizada, Pernambuco soma 3.375 crimes desse tipo ao longo deste ano.

No site da SDS, os dados mais antigos sobre homicídios são referentes ao ano de 2011, quando foram registrados 272 homicídios no estado, no mesmo mês. Depois de uma queda, em 2012 e 2013, a estatística apresentou crescimento a cada ano.

Em agosto de 2017, no Recife, foram contabilizados 50 homicídios. No mesmo mês de 2016, a SDS registrou 71 mortes violentas na capital pernambucana. No acumulado do ano, o município notificou 532 mortes. Jaboatão dos Guararapes ficou em segundo lugar na estatística, com 283 mortes registradas de janeiro a agosto.

De acordo com a SDS, 57,6% dos homicídios registrados em agosto foram motivados pelo tráfico de drogas e por outras atividades criminais. Outros 15,5% aconteceram devido a conflitos em comunidades e outros 4,1% foram motivados por problemas familiares ou afetivos. Ainda segundo a pasta, 1,5% do total de mortes violentas foi caracterizado como feminicídio. São crimes cometidos contra mulheres devido a questões de gênero.

Ainda em agosto de 2017, a SDS registrou 10.206 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que englobam assaltos, roubos a ônibus, bancos e outras modalidades de subtração de valores e pertences. No Recife, o número de CVPs registradas em agosto foi de 3.587.

Ainda em agosto, foram presas 2.298 pessoas em flagrante e outras 519 foram atuadas por atos infracionais. O estado também contabilizou a apreensão de 530 armas e o cumprimento de 510 mandados de prisão.

Meses anteriores

Em julho, foram registrados 447 homicídios em todo o estado, número que resulta numa média diária de 14,4 assassinatos por dia. No mês de junho, a SDS contabilizou 380 homicídios. (G1)