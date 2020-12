Mesmo com pandemia, aeroportos de Caruaru e Serra Talhada receberam mais de 1.400 passageiros no primeiro mês de operação

As operações regulares nos aeroportos Oscar Laranjeira, em Caruaru, e no Santa Magalhães, em Serra Talhada, alcançaram a marca de 160 voos sendo metade para cada base, com duas frequências de embarques e desembarques nos terminais e mais de 1.400 passageiros transportados. De acordo com a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista, estão em andamento as tratativas administrativas e de engenharia com as companhias aéreas para que Garanhuns e Araripina possam receber os voos comerciais.

As frequências para Caruaru e Serra Talhada são realizadas pela Azul Conecta, empresa sub-regional da companhia aérea, e acontecem em avião modelo Cessna Gran Caravan, com a capacidade para nove passageiros. Os voos são panorâmicos, em baixa altitude, o que permite a conexão 4G durante o trajeto.

As obras no Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, estão em fase de finalização contam com um investimento de R$ 450 mil do governo do estado. Ainda segundo o governo de Pernambuco, entre os serviços que ainda estão em conclusão se encontram a substituição do piso, adaptações de acessibilidade, reconstrução da fachada, nova pintura e reforma dos banheiros, além de melhorias na iluminação. A iniciativa também inclui a remoção dos obstáculos determinados pelo Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA).

Já em Serra Talhada, para o tipo de aeronave que a Azul Conecta está operando neste momento, a gestão estadual informou que não há necessidade da realização de obras no terminal. No entanto, está em fase de conclusão o projeto de engenharia para a contratação das obras de reestruturação do aeródromo, com investimento previsto de aproximadamente R$ 19 milhões. O valor sera dividido entre governo do estado e governo federal.O investimento total nessa ação é de R$ 748.429,25.

Fernando de Noronha

No Arquipélago, as ações foram voltadas para a iluminação do Aeroporto Governador Carlos Wilson. De acordo com o governo do estado, estão sendo implantados o Sistema de Luzes de Aproximação Simples (SLAS) e o Sistema de Luzes de Obstáculos (SLO), alimentados por energia solar e tecnologia em LED. O SLAS contará com um total de 32 luminárias na cabeceira da pista. Já o SLO será composto por 41 unidades contendo painel solar, bateria de ciclo longo com abrigo próprio e poste de instalação, além de sincronização GPS e módulo GSM integrado para ligar e desligar as luzes. O valor da obra será de Já o SLO será composto por 41 unidades contendo painel solar, bateria de ciclo longo com abrigo próprio e poste de instalação, além de sincronização GPS e módulo GSM integrado para ligar e desligar as luzes.

Garanhuns

No dia 22 de outubro, o governador Paulo Câmara assinou a autorização para a requalificação do aeroporto de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O edital de licitação para a execução das obras será lançado até o final deste ano.

A publicação vai abranger a reconstrução do pavimento da pista do aeródromo, a recuperação do terminal de passageiros, da cerca e do balizamento noturno, além da implantação de sinalização e serviços de limpeza e capinação na estrutura. O investimento da administração estadual é de aproximadamente R$ 3,8 milhões. As obras estão previstas para acontecer no primeiro semestre de 2021.

Araripina

Também foi anunciado pelo governo do estado o início do processo de elaboração dos estudos para a requalificação do Aeroporto de Araripina, no Sertão pernambucano. Segundo a gestão estadual, o equipamento recebeu vistoria técnica, no dia 24 de novembro com o objetivo de levantar as informações para o desenvolvimento do projeto de reestruturação do terminal.

A estimativa é de que os serviços tenham um custo de R$ 5 milhões. As obras no terminal estão previstas para acontecer ao longo de 2021. O governo de Pernambuco comunicou que, ainda durante o mês de novembro, em reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a deputada estadual Roberta Arraes garantiu emenda no valor de R$ 500 mil para a reestruturação do aeroporto.

Do Diário de PE