Meteorologia emite quinto alerta de chuvas fortes em Pernambuco em uma semana

Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã dessa sexta-feira (13), um alerta de chuvas com intensidades de moderadas a ocasionalmente fortes em três regiões de Pernambuco: Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão. Com validade de 24 horas, este é o quinto aviso feito pela instituição em uma semana. Não há previsão de chuvas fortes para o Grande Recife.

O primeiro alerta foi divulgado pela Apac na sexta-feira (6). O segundo saiu no sábado (7), o terceiro, na segunda-feira (9) e o quarto, na quarta-feira (11).

A Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe) orientou os moradores de áreas de risco a saírem de suas residências e procurarem abrigo em locais seguros. Os telefones disponíveis para o acionamento do órgão são o 199 e o (81) 3181-2490.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), com as chuvas desta sexta (13), o nível de água acumulado pela barragem de Jucazinho, em Surubim, no Agreste do estado, subiu pra 2,85%, o que equivale a 9,3 milhões de metros cúbicos. (G1)