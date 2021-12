Miguel passa por Serra, Carnaíba e Tuparetama neste domingo (19)

Em Serra Talhada ele faz visita de cortesia à prefeita Márcia Conrado. Em Carnaíba será recebido pelo ex-vereador Glaybson Martins e apoiadores. A agenda se encerra em Tuparetama.

O prefeito de Petrolina e pré-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho, cumpre agenda no Sertão do Pajeú, Sertão do Araripe e Sertão Central neste fim de semana. Neste sábado (18), Miguel vai a cidade de Trindade, às 16h, e em seguida à Araripina, às 19h.

Amanhã ele tem agenda logo cedo, às 07h, na cidade de Salgueiro, e às 09h, em Carnaubeira da Penha. Às 10h ele vem a Serra Talhada para visita de cortesia à prefeita Márcia Conrado, depois seguirá para Carnaíba, onde será recebido às 12h pelo ex-vereador Glaybson Martins.

Nas redes sociais Glaybson Martins convidou seus apoiadores para receber Miguel Coelho. “Quero convidar vocês do nosso grupo vocês que são admiradores, vocês que querem ver uma verdadeira mudança em Pernambuco, para vir conosco receber o nosso futuro governador de Pernambuco, Miguel Coelho, que vai estar conosco aqui em Carnaíba, no próximo domingo, dia 19. Quero contar com a sua presença nesse domingo, para a gente conversar, dialogar com Miguel Coelho”, disse.

A agenda de Miguel no Pajeú se encerra em Tuparetama, às 16h. Na segunda-feira (20), ele seguirá para Machados, Lagoa de Itaenga e São Lourenço da Mata. Na terça-feira (21), cumprirá agenda no Recife. Do Nill Júnior