Minicursos gratuitos com 600 vagas abrem inscrições em quatro cidades de Pernambuco

Estão abertas as inscrições para 600 vagas em minicursos gratuitos de auxiliar administrativo, socorrista, eletricidade básica e Excel prático.

As oportunidades são oferecidas pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional de Pernambuco (Ceape) no Recife; em Caruaru, no Agreste; e Arcoverde e Petrolândia, no Sertão. O prazo se inscrever varia de acordo com a cidade (veja datas no fim da matéria).

Os minicursos têm duração de quatro horas. As turmas da manhã são oferecidas para os alunos que estão concluindo o Ensino Médio. No turno da tarde, o público-alvo é quem já o concluiu.

As inscrições devem ser feitas na sede do Ceape em cada município, mas é possível fazer, na internet, uma pré-inscrição para reservar a vaga. No local, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF, comprovante de residência e entregar um quilo de alimento não perecível.

Recife

Período de inscrição: 27 de junho a 5 de julho

Endereço para se inscrever: Rua Carlos Porto Carreiro, 55, Boa Vista

Data da aula: 6 de julho

Informações: (81) 3038-5055 e (81) 99835-7777

Caruaru

Período de inscrição: 27 de junho a 12 de julho

Endereço para se inscrever: Rua Antonio Nobre, 78, Indianopólis

Data da aula: 13 de julho

Informações: (81) 3724-0089 e (81) 99532-6260 Arcoverde Período de inscrição: 27 de junho a 19 de julho

Endereço para se inscrever: Avenida Dom Pedro II, 330, Centro

Data da aula: 20 de julho

Informações: (87) 3822-4686 Petrolândia Período de inscrição: 27 de junho a 26 de julho

Endereço para se inscrever: Rua José Soares do Nascimento, 56 Q6

Data da aula: 27 de julho

Informações: (87) 3851-0598