Ministério da Defesa chega para fiscalizar Aeroporto de Serra Talhada; Laudo pode ser decisivo para início das operações

O Aeroporto Santa Magalhães em Serra Talhada dará um grande passo para conseguir a liberação para a realização

de voos comerciais nesta quarta-feira (27).

De acordo com as informações do Gerente de Convênios da Secretaria de Transportes de Pernambuco, o advogado

Allan Pereira Sá, representantes da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), Já estão em Serra Talhada.

O CISCEA é responsável pela implantação das bases operacionais que propiciam o Controle do Espaço Aéreo

Brasileiro. Sendo também responsável pela implantação dos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de

Tráfego Aéreo (CINDACTA), pelos centros de Controle de Aproximação (APP) e sistemas de tratamento e visualização de dados, radares e sistemas de telecomunicações aeronáuticas.

Allan Pereira comemorou a visita, que segundo ele será fundamental para operação do aeroporto Santa Magalhães,

que terá voo teste neste mês de julho.

“Estamos contentes, tudo esta sendo encaminhado conforme o cronograma para homologação do aeroporto, que terá voo teste dia 12 de Julho, se Deus quiser”.

Além do CISCEA, Alan Pereira revela que prossionais

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), dos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e HOBECO, empresa terceirizada responsável pela montagem da estação meteorológica de superfície em Serra Talhada, estarão fazendo parte da fiscalização.

Do Leia Mais PE