Ministério da Educação autoriza graduação de Psicologia na Faculdade de Integração do Sertão (FIS)

Serão abertas no dia 10 de junho as inscrições para o Vestibular 2019.2 da Faculdade de Integração do Sertão (FIS), localizada em Serra Talhada. A principal novidade é o curso de Psicologia, autorizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) através da Portaria nᵒ 243, de 29 de maio de 2019.

De acordo com o reitor da faculdade, Luiz Pereira de Melo Junior, o curso de Psicologia conta com 200 vagas por ano, sendo 50 de manhã e 50 no turno da noite, por semestre. A instituição também abriu novos cursos de Nutrição e Educação Física.

As inscrições para o vestibular podem ser realizadas até o dia 14 de julho por meio do site da faculdade. A primeira matrícula é gratuita. Outras informações pelos números (87) 3831-1472 e 3831-1749.

Via Blog Alvinho Patriota