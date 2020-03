Ministério da Saúde adia vacinação contra influenza e Serra Talhada segue recomendação

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa à população que está suspensa toda a vacinação de rotina nas unidades de saúde e no Centro Municipal de Saúde durante a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que tem como foco os idosos a partir de 60 anos e os trabalhadores da saúde.

O adiamento da vacinação de rotina no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma resolução do Ministério da Saúde em todo o País, no intuito de evitar aglomeração de pessoas e a disseminação do novo coronavírus entre os idosos, grupo com maior risco de complicações e óbitos por doenças respiratórias, dentre elas a Influenza e a COVID-19. Com o adiamento, os postos de saúde só poderão vacinar os públicos-alvo das campanhas contra a gripe e o sarampo.

“Iniciamos nesta segunda-feira a vacinação dos idosos contra a Influenza e recebemos a recomendação do Ministério da Saúde para adiar o restante da vacinação de rotina durante a primeira etapa da campanha nacional. Assim, até dezesseis de março só podemos vacinar contra a gripe e contra o sarampo, que são as duas campanhas nacionais no momento. Orientamos aos pais ou responsáveis que aguardem o fim dessa primeira etapa contra a gripe para procurar as unidades e atualizar o cartão das crianças”, explica Karla Lima, coordenadora de vacinação da Secretaria de Saúde.

A vacinação de rotina para as crianças e demais populações que compõem o calendário nacional de vacinação será retomada a partir do dia 16 de abril, como recomenda a SEI/MS – 0014082075 – Anexo, do Ministério da Saúde.

CONFIRA A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:

