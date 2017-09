Ministério da Saúde anuncia R$ 27 milhões para assistir crianças com síndrome congênita da zika

Um investimento de R$ 27 milhões para ampliar e qualificar os tratamentos para crianças com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus da zika foi anunciado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta terça-feira (12). O anúncio ocorreu durante um encontro regional de fortalecimento da Atenção Básica das Redes de Atenção à Saúde, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo o titular do ministério, os recursos ficam disponíveis a partir da quarta-feira (13).

Do total anunciado, R$ 15 milhões são destinados a 4.143 equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família em todo o Brasil, para a compra de kits para intensificar a estimulação precoce das crianças, como colchonetes, bolas e brinquedos que estimulem a coordenação motora dos pacientes. Cada equipe vai receber R$ 3,6 mil.

Outros R$ 11,8 milhões serão repassados a estados e municípios para qualificar os serviços de diagnóstico, avaliação e acompanhamento dos pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, o montante resulta em um investimento médio de R$ 2,2 mil para cada criança investigada clinicamente.

“Continuaremos investindo para que as famílias tenham assistência necessária. Entendemos as dificuldades de atendimento, porque as crianças estão muito dispersas [territorialmente], mas esses recursos são importantes para fazermos essa reavaliação médica”, ressaltou Ricardo Barros.

O ministro da Saúde mencionou, ainda, 93% de queda nos casos de zika, 85% dos casos de dengue e 35% dos casos se chikungunya entre o período de 1° de janeiro e 19 de agosto de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior. “Não há força pública capaz de conter o mosquito [Aedes aegypti] em toda parte, por isso a ajuda da população é bem importante”, afirmou.

Pernambuco

Dos R$ 27 milhões destinados pelo Ministério da Saúde, mais de R$ 2 milhões são destinados a Pernambuco. Desse total, R$ 895 mil são para a compra de kits para estimulação precoce no estado, que também recebe R$ 1,3 milhão para a qualificação do atendimento. Dos 2.869 casos de microcefalia — um dos sintomas da síndrome congênita do vírus da zika — confirmados no país, 421 estão em Pernambuco.

Para o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, os recursos chegam em um momento oportuno. “A maioria das crianças já ultrapassou o primeiro ano de vida e novos desafios são colocados todos os dias. Temos feito um esforço grande para garantir que o acompanhamento [às crianças] seja feito de forma adequada e correta e esses recursos são bem-vindos para o diagnóstico e a reabilitação”, afirmou. (G1)