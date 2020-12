Ministério da Saúde prorroga custeio de 317 leitos de UTI para Covid-19 em Serra Talhada e oito cidades de PE

O Ministério da Saúde (MS) prorrogou o custeio de 317 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para enfrentamento à Covid-19 em Pernambuco. O investimento é de R$ 15,2 milhões para nove cidades do estado. A divulgação do repasse foi feita na segunda-feira (30).

De acordo com o Ministério da Saúde, o montante vai para leitos nos municípios de Araripina, Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Recife e Serra Talhada.

Segundo o governo federal, a prorrogação do custeio dos leitos acontece desde agosto de 2020. O investimento para os leitos de UTI voltados a pacientes com Covid-19 passou de R$ 800 para R$ 1,6 mil. De acordo com o ministério, os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito.

Mesmo com a autonomia de estados e municípios para criar e habilitar leitos, o Ministério da Saúde informou que tem apoiado secretarias estaduais e municipais com o investimento em “ações, serviços e infraestrutura para o enfrentamento da doença”. (G1)