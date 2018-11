Ministério da Saúde prorroga para 7 de dezembro prazo de inscrição no programa Mais Médicos

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (22) que foi prorrogado até 7 de dezembro o prazo de inscrição no programa Mais Médicos de profissionais com registro no Brasil.

O prazo original se encerraria no domingo (25). Mas, pelo segundo dia consecutivo, o site para os médicos efetuarem a inscrição ficou fora do ar e com dificuldades de acesso. Por isso, o governo decidiu pela prorrogação.

São 8.517 mil vagas em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígena, abertas devido à decisão do governo cubano de retirar do Brasil os profissionais do país devido a críticas do presidente eleito Jair Bolsonaro.

O Ministério da Saúde informou que, até as 17h desta quinta, tinham feito o cadastro no programa 11.429 médicos, dos quais 5.212 conseguiram concluir a inscrição e 3.648 escolheram a cidade de atuação.

Com a mudança no prazo de inscrição, a apresentação aos municípios dos médicos já inscritos e alocados, para que iniciem as atividades, será feita entre esta sexta-feira (23) e 14 de dezembro.

“Com esta medida, vamos suprir a ausência do médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível. Por isso, vamos possibilitar que o médico que quiser, se apresente ao posto de trabalho imediatamente e já atender esta parcela da população”, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Na quarta-feira (21), primeiro dia de cadastramento no programa, o site para inscrições ficou fora do ar, e o Ministério da Saúde atribuiu a falha à elevada quantidade de acessos. Depois, disse que os acessos simultâneos tinham característica de ataques cibernéticos e que o governo federal tentava isolar as ações que comprometiam o sistema.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) identificou a maior parte dos robôs e máquinas programadas que promoveram ataques à página do Mais Médicos na internet. (G1)