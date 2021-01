Ministério da Saúde quer todo o estoque e ameaça romper contrato com Butantan

Na noite desta sexta-feira (15), o Ministério da Saúde enviou um novo ofício ao Instituto Butantan exigindo que toda a produção da Coronavac seja entregue.

No ofício informou: “Informamos que a responsabilidade pela elaboração, atualização e coordenação do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19 é do Ministério da Saúde, consoante redação do parágrafo primeiro do argo 13 da Medida Provisória n.º 1026 de 06 de janeiro de 2021. Logo, não podemos delegar a distribuição das vacinas, sobretudo em razão do estado de excepcionalidade que o País atravessa em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19).”

Além disso, cita ainda o contrato firmado entre a pasta e o Butantan. “Ademais, o contrato n.º 5/2021, firmado entre a União e a Fundação Butantan, prevê na cláusula décima, n.º 10.2.1, que o objeto do contrato deve ser entregue na Rua Jamil João Zarif, n.º 684, Jardim Santa Vicência, UNIDADES 11 a 17 e 18º – Guarulhos – SP, CEP: 07.143-000, não havendo previsão contratual de distribuição das doses de vacina a ser realizada diretamente pela Fundação Butantan.” Por isso, trata-se de uma resposta ao ofício que o Butantan encaminhou ao ministério dizendo que entregará as doses, mas pedindo que a pasta diga quantas ficarão no estado de São Paulo. Autoridades do governo relataram à CNN que se o Butantan não entregar, será configurado quebra de contrato.

Do NaynNeto