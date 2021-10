Ministério da Saúde recebe Cimpajeú para credenciar SAMU

O Presidente do CIMPAJEÚ, Luciano Torres, disse ao blogueiro Júnior Finfa que foi proveitosa a reunião com Ministério da Saúde para tratar do processo de habilitação do SAMU na III Macrorregião do Estado de Pernambuco.

“Precisamos do financiamento obrigatório do Ministério da Saúde para garantir o funcionamento do serviço. O Ministério da Saúde sinalizou positivamente. Agora vamos aguardar o trâmite para poder a habilitação e os recursos”, afirmou Torres.

Estiveram na reunião o Presidente da AMUPE, José Patriota, o presidente do Cimpajeú e prefeito da cidade de Ingazeira, a Secretaria Geral do Cimpajeú e prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, além do Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira.

Ainda o Assessor do Ministro da Saúde, Leonardo Castro, o Secretário de Saúde de Afogados da Ingazeira, Artur Amorim e a Coordenadora de Urgência e Emergencial, Renata Alves. “O processo de habilitação do serviço em 14 dias já realizou 447 atendimentos na região”, pontuou Luciano Torres.

Do Nill Júnior