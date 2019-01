Ministério Público de PE abre inscrições para 124 vagas de estágio. Há vagas para Serra Talhada

Estão abertas até 8 de fevereiro as inscrições para o programa de estágio do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). No Grande Recife, há 104 vagas para estudantes do primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, além de 20 vagas no interior do estado, distribuídas entre Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A inscrição é gratuita e pode ser feita na internet, onde está disponível o edital da seleção. Os candidatos precisam ter, ao menos, 16 anos. Há quatro vagas disponíveis para estagiar no turno da manhã e outras 100 no horário da tarde.

No ato da inscrição, é preciso informar o local e turno em que deseja estagiar. A seleção é feita através de uma prova de português e atualidades. Os estagiários têm direito a uma bolsa que equivale a 80% do salário mínimo, além de auxílio-transporte e férias.

Os selecionados começam o estágio em abril de 2019. Os candidatos que não forem selecionados imediatamente têm chances de serem chamados posteriormente, já que a validade do concurso é de um ano, prorrogável por mais um.

Confira as vagas por área