Ministério Público de Pernambuco reabre inscrições para concurso público

As inscrições para o concurso do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), visando o preenchimento imediato de 23 vagas, foram reabertas por mais dois dias. Quem quiser participar pode se inscreve até as 14h desta quinta-feira (01). Os registros são feitos exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas.

Das 23 vagas disponibilizadas, 13 são para técnico ministerial e as outras 10 para analista ministerial. Também será formado cadastro reserva para Serviço Social, Arquitetura, Medicina, Engenharia Civil, Comunicação Social – Jornalismo, Informática e Pedagogia. A taxa é de R$ 75,00 para nível médio e R$ 110,00 de nível superior.

Provas serão realizadas no dia 2 de dezembro, no turno da manhã para técnico ministerial e à tarde para analista ministerial. A divulgação do resultado está prevista para o início de 2019.