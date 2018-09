Ministério Público Federal abre inscrições para processo seletivo de estágio em Serra Talhada

Alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio da rede pública de ensino interessados em participar do processo seletivo de estagiários para o Ministério Público Federal (MPF) em Serra Talhada (PE) poderão realizar a pré-inscrição, exclusivamente, pelo site da instituição. O prazo vai até as 17h do dia 15 de outubro. A bolsa de estágio é de R$ 590 mensais mais R$ 7 de auxílio-transporte por dia de atividade. A jornada é de 20 horas semanais.

As pré-inscrições deverão ser validadas no período de 17 a 26 de outubro, no horário das 9h às 16h, no MPF em Serra Talhada (rua Enock de Carvalho, nº 160, no bairro AABB, em Serra Talhada). Os candidatos deverão apresentar documento de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), ficha da pré-inscrição ou e-mail de confirmação impresso, além do certificado ou comprovante de matrícula (original e cópia).

Em relação aos estudantes que se declararem com deficiência, será necessário apresentar laudo médico expedido no prazo de 90 dias antes do término das inscrições. Quem for participar da seleção pelo sistema de cotas para minorias étnico-raciais deverá entregar declaração específica para essa opção (o modelo está no anexo III do edital). Durante a validação das inscrições, os candidatos serão convidados a doar 1kg de alimento não perecível. Os donativos serão entregues a entidades filantrópicas.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, com questões de múltipla escolha, que será aplicada em 11 de novembro, das 8h às 12h (horário de Brasília), na sede do MPF em Serra Talhada. O resultado preliminar estará disponível até 24 de novembro, e o final, a partir de 4 de dezembro. Mais informações no edital.