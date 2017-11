Ministério Público Federal inscreve para seleção de estágio em duas unidades de PE

Duas unidades do Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco recebem inscrições, até o dia 23 de novembro, para uma seleção de estagiários de nível superior. As vagas na Procuradoria da República em Pernambuco são para estudantes dos cursos de secretariado e tecnologia da informação, enquanto, na Procuradoria da República no Cabo de Santo Agostinho/Palmares, as vagas são para alunos do curso de direito.