Ministério Público funcionará em regime de plantão nos dias 1 e 2 de novembro

Nas próximas segunda e terça-feira (1º e 2 de novembro), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) vai funcionar em regime de plantão, das 13h às 17h, em razão do Dia de Finados, e da Portaria POR-PGJ Nº 2.383/2020, do dia 4 de dezembro de 2020, que transferiu o Dia do servidor público (28/10) para o dia 1º de novembro, estabelecendo a data como ponto facultativo no âmbito do MPPE.

Dessa forma, os atendimentos devem ser realizados remotamente por e-mail. As demandas urgentes devem ser encaminhadas ao promotor de Justiça plantonista, que atua das 13h às 17h, nos termos da Resolução RES-CPJ nº006/2017. Segue abaixo como contatar cada uma das Circunscrições e as unidades do MPPE na Capital.

Ouvidoria – O cidadão também pode entrar em contato com o MPPE, para registrar denúncias, reclamações, pedidos de informações, sugestões, críticas e elogios, através da Ouvidoria, no site do MPPE, por meio de formulário, e pelo assistente virtual Audivia: no site do MPPE, no facebook da Ouvidoriamppe (inbox) ou no whatsapp (81) 99679 0221.

Saiba como contatar cada uma das Circunscrições e as unidades do MPPE na região:

Afogados da Ingazeira: [email protected]

Serra Talhada: [email protected]

Arcoverde: [email protected]

Salgueiro: [email protected]

DO Nill Júnior