Ministério Público investiga salário de prefeito de Princesa Isabel (PB) que ganha R$ 24 mil

O prefeito do município paraibano de Princesa Isabel, Ricardo Pereira do Nascimento, está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por causa de seu aumento salarial de 33%. O gestor recebia R$ 18 mil, em 2020, e passou a ser remunerado com R$ 24 mil, em 2021, tendo recebido no mês de julho o valor de R$ 48 mil, segundo dados coletados no Sagres do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB). O promotor de Justiça, Eduardo Barros Mayer, abriu Procedimento Administrativo (extrajudicial) contra o prefeito.

O procedimento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPB de terça-feira (28). “Trata-se de denúncia dando conta de que o gestor do Município de Princesa Isabel/PB, teria reajustado o próprio salário, bem como de alguns servidores em um percentual de aproximadamente 33%, contrariando as disposições da Lei Complementar nº 173/2020 e a Lei Complementar nº 101/2000”, diz o extrato do Procedimento Administrativo (extrajudicial) publicado no Diário Oficial Eletrônico.