Ministério Público recomenda que Santander de Salgueiro garanta atendimento especial aos idosos a partir de 80 anos

Recomendação remetida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) à agência do Banco Santander em Salgueiro, orienta a instituição a garantir prioridade especial aos idosos a partir de 80 anos em relação aos demais idosos para o atendimento preferencial. O documento foi assinado pelo promotor de Justiça Michel de Almeida Campêlo.

De acordo com o defensor jurídico, o Santander de Salgueiro está descumprindo o inciso 2ᵒ do artigo 3ᵒ do Estatuto do Idoso, que garante prioridade especial aos maiores de 80 anos em relação aos outros clientes da terceira idade.

No prazo de 30 dias, o Santander deve comunicar à Promotoria de Justiça se cumpriu a recomendação e adotou medidas para assegurar o completo respeito à legislação.

Via Blog Alvinho Patriota