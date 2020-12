Ministro Onyx Lorenzoni cumpre agenda em Serra Talhada e Petrolina nesta sexta-feira (11)

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, cumpre agenda em Pernambuco nesta sexta-feira (11). Chefe da pasta faz a entrega de 15 furgões para o Programa de Aquisição de Alimentos, assina termo de infraestrutura esportiva e entrega mais uma unidade do Estação Cidadania

Nesta sexta-feira (11.12), o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, estará em Pernambuco, onde dá seguimento à série de agendas pelo país. Em Petrolina (PE), o chefe da pasta assina o Termo de Intenção para a construção do maior complexo esportivo da cidade. O município será o primeiro do estado a receber o projeto Brasil em Campo, um espaço que conta com equipamentos esportivos e paradesportivos, que visa incentivar a prática de atividades físicas com qualidade. A construção da estrutura será feita com verbas de emendas parlamentares e será de responsabilidade do Ministério da Cidadania.

A cerimônia de assinatura será realizada no gabinete do prefeito Miguel Coelho, às 8h30. Em seguida, ainda na prefeitura de Petrolina (PE), o ministro fará a entrega de um dos 15 furgões destinados ao apoio à logística do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Pernambuco.

Na sequência, Onyx Lorenzoni segue para a capital do estado, onde fará a entrega de outros 14 veículos destinados ao PAA. O ato será às 14h30, na sede da Fundação Joaquim Nabuco. Ao todo, 15 municípios do estado serão beneficiados: Petrolina, Triunfo, Chã Grande, Ribeirão, Itacuruba, Água Preta, Lagoa Grande, Pedra, Joaquim Nabuco, Saloá, Petrolândia, Xexéu, Orocó, Ingazeira e Limoeiro. A ação, que visa promover o auxílio às atividades de recebimento e distribuição dos alimentos adquiridos pelo programa, representa um investimento do Governo Federal de R$ 1.814.447,25.

Os recursos federais para aquisição dos veículos vêm do orçamento para consolidação da implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Ao todo, serão destinados 113 furgões para municípios de oito estados das regiões Norte e Nordeste, em um investimento do Governo Federal de R$ 13.668.835,95.

Estação Cidadania

Em Serra Talhada (PE), o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, inaugura mais uma unidade do Estação Cidadania-Esporte. O ato está marcado para às 11h. O espaço tem como objetivo ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social.

Foram mais de R$ 3,8 milhões de recursos federais investidos no local que conta com ginásio poliesportivo, arquibancada para 181 lugares, áreas de apoio, enfermaria, academia e estruturas de atletismo.

Serviço

Petrolina (RE)

Assinatura do Termo de Intenção do projeto Brasil em Campo

Horário: 8h30

Local: Prefeitura Municipal de Petrolina

Entrega de um veículo para o Programa de Aquisição de Alimentos

Local: Prefeitura Municipal de Petrolina

Serra Talhada (PE)

Inauguração de uma unidade do Estação Cidadania-Esporte

Horário: 11h

Local: Rua Cabo Joaquim da Mata, no bairro da Cohab

Recife (PE)

Entrega de 14 veículos para o Programa de Aquisição de Alimentos

Horário: 14h30

Local: Sede da Fundação Joaquim Nabuco