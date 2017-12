Miss e Mister Serra Talhada Mirim será realizado amanhã (14)

Acontecerá nesta quinta-feira dia (14), no CEU DAS ARTES DO BAIRRO DA CAXIXOLA, o 1º concurso de beleza, na categoria mirim, da cidade de Serra Talhada-PE.

O certame é uma realização da RD Produções e Eventos, empresa essa responsável por diversos concursos na cidade e região.

Segundo Islian Pereira produtor do concurso, o mesmo frisa que “Este evento busca introduzir nossas crianças no mercado da moda e da beleza, vendo que esse seguimento vem crescendo muito em nossa cidade, e havia uma cobrança de pais de crianças e comerciantes quando a realização deste tipo de evento.” Ainda fala o produtor Islian Pereira que “Essa categoria de evento é uma novidade para a RD, já que é a primeira vez que estamos fazendo evento desse naipe. Estamos muitos ansiosos com o resultado final, é muito deslumbrante e fascinante trabalhar com crianças é um mundo de magia.” Afirma o produtor. O evento conta com 15 lindas garotas e 4 lindos garotos, com faixa etária de 8 a 13 anos.

De acordo com Romildo Duarte coordenador geral do concurso o mesmo fala que “Estou com uma grande expectativa com relação ao público que irá prestigiar ao evento, bem como ao resultado final, já que teremos fortes e lindos concorrentes.” Relata Duarte.

O concurso iniciará ás 19h30 e tem a coreografia assinada por o renomado produtor artístico, Alan Jones Eliodoro, a comissão de jurados será formada por pessoas de alguns seguimentos do ramo da moda e beleza da nossa cidade. Os vencedores irão disputar o título máximo da beleza estadual em junho de 2018 na capital pernambucana.

A entrada para o evento custará R$8,00 mais 1KG de alimento não perecível. Mais informações pelo o fone (87) 9 9922-7429 – Falar com Islian Pereira.