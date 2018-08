Miss Mirim vai representar Serra Talhada em disputa estadual

Serra Talhada está se consolidando cada vez mais como a Capital da Beleza Feminina, e nesta quinta-feira ( 09) a Miss Mirim Stefanne Lorrany de 9 anos partiu hoje da sua cidade natal Serra Talhada, para representar a capital do Sertão do Pajeú no Miss Pernambuco Mirim, que acontecerá amanhã dia 10, ás 16:00 horas no hotel Bristol na cidade do Recife. Ela foi eleita Miss Mirim Serra Talhada em dezembro do ano passado, desde que foi escolhida ela vem se preparando para esse certame.

“Estou muito confiante e quero muito trazer esse título para Serra Talhada, pois estou realizando um grande sonho e quero confirmar que Serra Talhada realmente é a capital da beleza feminina”, disse Lorrany.

Todos os concursos de beleza de Serra Talhada estão atrelados a RD Produções e eventos, que há anos vem descobrindo talentos na cidade de Serra Talhada e região e que busca com isso uma maior valorização das mulheres sertaneja.