Missa de Corpus Christi será às 17h na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios

O bispo da diocese de Afogados da Ingazeira, dom Egidio Bisol, presidirá nesta quinta-feira (3), a Missa de Corpus Christi na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios.

A missa será às 17h e seguirá todos os protocolos de segurança no combate ao novo coronavírus.

Com a quantidade limitada de fieis dentro da Catedral, as pessoas também poderão acompanhar a Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo através da Rádio Pajeú e das redes sociais da Paróquia (YouTube e Facebook).

O nome Corpus Christi vem do latim e significa, em tradução literal, “Corpo de Cristo”. Também pode ser denominado “Corpus Domini”, ou “Corpo do Senhor”.

Portanto, a Igreja Católica comemora a Eucaristia, sacramento que representa a Última Ceia celebrada por Jesus. Os católicos creem que nesse momento especial, Cristo deu graças a Deus e se entregou à humanidade por amor. A informação é do Afogados Online.

Do Nill Júnior