Missa de Gugu será realizada na igreja onde o apresentador foi coroinha

Depois de 24 horas de velório aberto ao público e a comoção de amigos e familiares, o corpo do apresentador Gugu Liberato foi sepultado por volta do meio dia desta sexta-feira 29 no cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. A assessoria do apresentador confirmou que a missa de sétimo dia será realizada no sábado, 7 de dezembro, às 11 horas na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O local foi decidido por familiares de Gugu durante o trajeto da ALESP para o Cemitério Gethsêmani. O motivo da escolha é simbólico, visto que, o apresentador, quando criança, foi coroinha nesta igreja que fica localizada no bairro Jardim Paulistano na Zona Oeste de São Paulo.

Último Adeus

Familiares e amigos mais próximos deram o último adeus em meio ao grito de “Força, família”, entoado pelos fãs que acompanhavam a cerimônia. O irmão de Gugu, Armando Liberato, acompanhou tudo de longe, sentado em um banco no entorno da campa e visivelmente abatido.

Da Veja