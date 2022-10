Missa de sétimo dia do marido de Raquel Lyra, Fernando Lucena, é realizada neste sábado (8)

O marido de Raquel Lyra morreu após sofrer um mal súbito, no dia 2 de outubro

A missa de sétimo dia da morte do empresário Fernando Lucena, marido da candidata ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), ocorreu neste sábado (8), na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, no Agreste do Estado. A celebração foi realizada pelo pároco da Catedral, padre Zenilson Tibúrcio.

A ex-prefeita de Caruaru chegou muito emocionada, acompanhada dos filhos e do seu pai, o ex-governador João Lyra Neto.

Ela também estava acompanhada da candidata a vice, a deputada estadual Priscila Krause (Cidadania), e do deputado federal Daniel Coelho (Cidadania), um dos coordenadores de sua campanha.

O marido da ex-prefeita tinha 44 anos e faleceu após sofrer um mal súbito, na manhã do dia 2 de outubro, data em que ocorreu o primeiro turno das eleições. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas acabou não resistindo.

Raquel e Fernando eram casados há mais de duas décadas e tiveram dois filhos. O empresário era do ramo de veículos e locação de imóveis comerciais e residenciais. Ele também participava ativamente da trajetória política de Raquel Lyra, que já foi secretária estadual, deputada e prefeita.

Bastante abalada, Raquel Lyra relembrou como conheceu o marido, com quem ficou casada por quase 30 anos. Segundo a ex-prefeita de Caruaru, desde domingo ela tem feito muitas perguntas para procurar entender o que ocorreu.

“Conheci Fernando com 13 anos e ele 14 anos, ele tinha um sorriso bonito e o coração mais generoso que tinha nessa vida. Começamos a namorar meses depois e de lá para cá, foram quase 30 anos juntos. Ouvi dizer, por um amigo, que muita gente passa a vida inteira para encontrar um amor , eu tive a sorte de encontrar o amor da minha vida aos 14 anos”, declarou sob forte emoção.

Mais cedo, em suas redes sociais, Raquel Lyra agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade que tem recebido nesta última semana.

A candidata do PSDB esteve reclusa em casa com sua família desde o sepultamento do marido. Nesse período, quem assumiu a coordenação da campanha foi a sua companheira de chapa Priscila Krause (Cidadania).

Algumas lideranças políticas também compareceram a missa para prestar uma última homenagem a Fernando Lucena.

O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), terceiro colocado na disputa pelo Governo do Estado, chegou acompanhado do deputado federal André Ferreira (PL).

O deputado federal eleito Mendonça Filho (UB), que apoia Raquel neste segundo turno, também esteve presente.

Viúva do ex-governador Eduardo Campos e mãe do prefeito do Recife João Campos (PSB), Renata Campos também esteve presente na celebração da missa.

O ex-senador Armando Monteiro Neto (PSDB) e a prefeita de Bezerros, Lucielle Silva, também estiveram no local.

*Com informações da TV Jornal Interior