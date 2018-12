Missa em Milagres lembra tragédia com 14 mortos após tiroteio no Ceará

Os moradores da cidade de Milagres, na região do Cariri cearense, participam de missa na quinta-feira (13) em memória às 14 pessoas mortas durante confronto entre polícia e criminosos na madrugada de sexta-feira (7).

Do total de vítimas, seis eram reféns, sendo cinco da mesma família, e oito eram suspeitos de participar do assalto a dois bancos que culminou na troca de tiros com policiais.

A missa de sétimo dia acontece a partir das 19h, na Rua Presidente Vargas, que foi interditada para a celebração.

Os familiares das vítimas e moradores da cidade vão comparecer à cerimônia vestidos de branco.

O governador do Ceará, Camilo Santana, comunicou na segunda-feira (10) que 12 policiais que participaram do tiroteio foram afastados das funções até a conclusão das investigações. Ainda conforme o governador, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) abriu uma investigação preliminar para analisar a conduta dos agentes. (G1)