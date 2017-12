Misturadas com pipocas, polícia apreende 17 pedras de crack na cadeia de Serra Talhada

Na noite da última segunda-feira (04) Policiais Militares de serviço na Cadeia Pública de Serra Talhada, apreenderam maconha em um tubo de cola e várias pedras de crack dentro de um saco de pipocas.

Segundo a Polícia, o material ilícito foi apreendido durante o horário do jantar dos detentos. Na revista à alimentação, foi encontrada uma porção de maconha, dentro de um frasco de cola, que seria destinada ao preso Rivaldo Ferreira, 33 anos. Na mesma noite, também foi localizado, em meio a pacotes de pipocas e bolachas, 17 pedras de crack que seriam para o detento Célio Roberto da Silvam 32 anos.

Diante do exposto, toda droga apreendida, juntamente com os detentos receptores, foram encaminhados e entregues pela equipe ROCAM, na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as devidas providências.

Via Nayn Neto