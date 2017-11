Moacyr Franco é demitido do SBT após 20 anos na emissora

Após 20 anos, o SBT demitiu nessa terça-feira (21), o ator Moacyr Franco, de 81 anos. Atualmente, o artista era um dos integrantes do humorístico A Praça é Nossa. Procurado pela reportagem, a emissora não confirmou a decisão e se limitou a dizer que não comentaria a suposta demissão. Já Moacyr estaria participando de um evento em Belo Horizonte e, por isso, ainda não respondeu as solicitações de entrevista.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega, que trabalhava com Moacyr na Praça, lamentou a demissão do “amigo de 62 anos”. “Quando soube que ele seria cortado, foi um choque. Eu disse à direção da casa que não conseguiria dar a notícia, porque iria começar a chorar na hora. Ele é um dos artistas mais injustiçados no nosso país. Ele é um gênio, tem versatilidade como poucos. É um ótimo ator, humorista, escreve muito bem, é um poeta, canta muito bem…”, afirmou.

“Era um absurdo ele ter somente 5 minutos de participação na Praça. Mas a empresa não é minha, e a decisão também não foi minha. Estou muito triste. Ainda não tive coragem de falar com ele”, concluiu o artista. Logo após a demissão começar a ser noticiada, vários internautas protestaram contra a demissão de Moacyr. O nome do artista chegou, inclusive, a figurar na lista dos assuntos mais comentados no Twitter.

Do Correio Braziliense