Mobilização em prol do SUS e da valorização da enfermagem

Nesta segunda-feira (23), os enfermeiros que atuam nos municípios da XI Geres: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo, farão uma mobilização em defesa da autonomia profissional e do Sistema Único de Saúde – SUS. Os enfermeiros foram proibidos por uma liminar de um juiz federal da 20° Vara Federal de Brasília, proibindo a solicitação de exames diagnósticos e complementares. A portaria do Ministério da Saúde n° 2488/11 e a lei do exercício da profissão de enfermagem n° 7.498/86 habilitam o enfermeiro a fazer consultas de enfermagem e solicitar exames no âmbito dos programas de saúde do SUS,a saber solicitação de mamografia, testes rápidos para detecção de sífilis, hepatites e HIV, citopatológico para prevenção do câncer de colo de útero, dentre outros. Com essa liminar, o enfermeiro estava proibido de realizar as principais ações para prevenção de doenças, prejudicando a população e consequentemente desmontando o SUS.

A concentração será às 08h00 em frente à Câmara de Vereadores de Serra Talhada e percorrerá as principais ruas do centro da cidade alertando a população contra essa atitude de tentativa de desmonte do nosso SUS.