Monitor da Violência: cai 23,7% número de mortes violentas em PE nos primeiros 7 meses do ano

Pernambuco teve uma redução de 23,7% nas mortes violentas nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. De janeiro a julho de 2019, foram registrados 2.002 casos em todo o estado, número inferior às 2.625 ocorrências contabilizadas em igual período no ano anterior.

É o que mostra o Monitor da Violência, índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. O levantamento, realizado em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclui o número de homicídios, latrocínios – roubos seguidos de morte – e lesões corporais seguidas de morte

Em média, houve 9,4 mortes violentas por dia nos primeiros sete meses deste ano em Pernambuco. No mesmo período, mas em 2018, a média diária foi de 12,3 casos no estado.

Apenas em julho de 2019, foram contabilizados 246 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em Pernambuco. Desse total, 233 foram classificados como homicídios, 11 foram registrados como latrocínios e houve duas lesões corporais seguidas de morte.

Em julho de 2018, o estado teve 325 assassinatos, 14 latrocínios e duas lesões corporais seguidas de morte, totalizando 341 mortes violentas.

Dados nacionais

No Brasil, foi registrada uma queda de 22,6% nas mortes violentas de janeiro a julho de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Apenas em julho deste ano, houve 3,1 mil assassinatos, contra 4,1 mil no mesmo mês do ano passado. No período que abrange os sete meses, foram 24,4 mil mortes violentas — 7,1 mil a menos que o registrado de janeiro a julho de 2018.

A queda nos homicídios do país se mantém desde o balanço de 2018 – a maior redução dos últimos 11 anos da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 13%. No primeiro semestre deste ano, a diminuição foi de 22%. No entanto, o número de assassinatos permanece alto: 1 a cada 12 minutos, em média, neste ano. (G1)