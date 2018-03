Monitor da Violência: Pernambuco tem a terceira pior taxa de homicídios do país, em 2017

Com 57,3 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) a cada 100 mil habitantes, Pernambuco registrou a terceira pior taxa de homicídios, em 2017. Nos 12 meses do ano, o estado contabilizou 5.427 assassinatos, marca mais expressiva desde 2004, ano inicial da divulgação das estatísticas desse tipo de crime pela Secretaria de Defesa Social (SDS). O estado perde apenas para o Rio Grande do Norte, cujo índice chegou a 64, e para o Acre, que atingiu 63,9 casos.

O número de homicídios registrado em Pernambuco é 21,1% maior do que os 4.479 assassinatos contabilizados em 2016. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes, seguindo a tendência de aumento na violência no estado, também saltou. Em 2016, o índice era de 47,3 casos.

Os números fazem parte do levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. O dado, inédito, contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que, juntos, compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais (CVLI).

Além dos dos dados do ano passado, uma página especial foi desenvolvida para mostrar mês a mês os números disponíveis sobre CVLI.

O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Jornalistas do G1 espalhados pelo país solicitaram os dados via Lei de Acesso à Informação seguindo o padrão metodológico utilizado pelo fórum no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado normalmente no fim do ano. (G1)