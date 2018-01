Morador de Bezerros é internado com suspeita de febre amarela

Um homem, de 45 anos, morador de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, está internado no Hospital Osvaldo Cruz, no Recife, com suspeita de ter contraído a febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde de Bezerros, recentemente o homem esteve na cidade de Mairiporã, interior de São Paulo, área considerada de risco da doença.