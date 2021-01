Morador de rua é assassinado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

De acordo com a Polícia Cvil, o homem, não identificado, foi vítima de agressões. O crime ocorreu em uma via perto do shopping.

Um morador de rua foi assassinado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, ainda sem identificação, sofreu agressões físicas e morreu no local.

O crime ocorreu na sexta-feira (15), na Rua Francisco da Cunha, perto do shopping. Por meio de nota divulgada neste sábado (16), a polícia informou que existe a suspeita de que o assassinato tenha sido praticado por outro morador de rua. Na nota, a corporação disse que abriu um inquérito para apurar o caso, identificar o s autores e esclarecer os motivos. As investigações ficarão cargo do departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Estatísticas Na sexta-feira (15), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) divulgou o balanço do número de homicídios, em 2020. Segundo os dados, o estado fechou o ano passado com um aumento de 8,4% nesse tipo de crime, em relação a 2019. No ano passado, ocorreram 3.759 assassinatos. Nos 12 meses anteriores, foram registrados 3.469 crimes desse tipo. Na sexta, o estado também apresentou o balanço dos homicídios em dezembro de 2020. No último mês do ano, foram registrados 301 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Isso representa uma alta de 2,7% em relação ao último mês de 2019, quando houve 293 assassinatos em Pernambuco. Do G1