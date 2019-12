Um morador de rua foi morto a facadas em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, na quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta em uma praça do Centro da cidade.

Ainda segundo a PM, o homem foi socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. (G1)