Morador de rua é morto às margens da BR-232 em Serra Talhada

Um homem identificado como Marcos da Silva Nascimento, 25 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (02), às margens da BR-232 em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações, a vítima foi assassinada quando caminhava nas proximidades da rodovia.

Ainda de acordo com informações, Marcos era morador de rua e costumava trabalhar em semáforos fazendo limpeza de carros, principalmente no viaduto da cidade.

O corpo de Marcos Nascimento foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

HOMICÍDIOS

Este é o 11º assassinato registrado na Capital do Sertão do Pajeú em 2020, o último vitimou José Lindomar Ribeiro Batinga, 45 anos, que foi assassinado a tiros na noite de ontem (1º) no bairro da AABB.

