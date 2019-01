Moradora de Arcoverde é selecionada para a 19ª edição do BBB

Pernambuco será representado na 19ª edição do Big Brother Brasil (BBB) pela Psicanalista e Técnica de Enfermagem Tereza Souza, 52 anos, moradora de Arcoverde. Ela é natural de Tupanatinga-PE, mas reside no “Portal do Sertão” há décadas.

Em entrevista ao Gshow da Rede Globo, Tereza expôs que foi casada seis vezes, sendo a primeira aos 16 anos, mas descobriu que o esposo já era casado e acabou sofrendo muito. Alguns anos depois, teve um relacionamento de seis anos com uma mulher e afirma que gostou da experiência.

Atualmente solteira, a Psicanalista revela que entrar no BBB era um sonho antigo de sua família. O filho, David Souza, 31 anos, era quem sempre se inscrevia, mas nunca conseguiu. Ao ser selecionada, dedicou a conquista ao herdeiro.

O BBB19 tem estreia marcada para a próxima terça-feira, dia 15, com apresentação de Tiago Leifert. Os participantes concorrem a um prêmio de R$ 1,5 milhão.