Moradores de Fátima pedem segurança

Moradores de Fátima, Distrito de Flores, realizaram uma manifestação pedindo às autoridades competentes ações de segurança pública para diminuir a violência no distrito.

Fátima tem sido marcada por furtos, roubos e homicídios. Os crimes viraram corriqueiros. O policiamento é altamente deficitário na comunidade.

Um dos crimes de maior repercussão foi registrado terça (17), com um feminicídio. Samara Cruz de Melo, de 29 anos, foi morta com tiro de espingarda pelo ex-marido, que está foragido.

A motivação do crime seria o término do seu relacionamento com o suspeito. A vítima já havia acionado uma medida protetiva contra o suspeito, pois já vinha sofrendo violência doméstica.

DO Nill Júnior