Moradores denunciam falta de iluminação na via que dá acesso ao bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Moradores estão denunciando a falta de iluminação pública na principal via que liga o Centro de Serra Talhada ao bairro mais populoso da cidade, o Bom Jesus.

Não é de hoje que a iluminação é precária na localidade. Segundo informações apuradas pelo Jornal Desafio Online, duas mulheres foram assaltadas na noite dessa sexta-feira (10), quando saíram do trabalho e seguiam para o bairro Bom Jesus.

Ainda de acordo com informações, as vítimas tiveram as suas bolsas e os celulares levados pelos criminosos, entre outros objetos de valor.

Um internauta gravou um vídeo mostrando a escuridão na localidade, confira abaixo.